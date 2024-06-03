لما بعد الليطاني... وزير إسرائيلي يدعو لطرد حزب الله وسكان جنوب لبنان

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير التربية حاييم بيتون، قوله إن إسرائيل يجب أن تشن حملة عسكرية في الشمال "لطرد حزب الله وسكان جنوب لبنان" لما بعد نهر الليطاني.





وقال الوزير الإسرائيلي: "أعتقد بإمكانية تحقيق هذه الغاية لأن الوضع في غزة لا يتطلب وجود 3 فرق عسكرية".

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وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

وكان مركز الأبحاث "عالما" المتخصص في رصد جبهة إسرائيل الشمالية قال في تقرير يوم الأحد إن شمال إسرائيل شهد خلال شهر مايو الهجمات الأكثر شدة التي شنها حزب الله منذ أكتوبر 2023.

ووفق التقرير، فقد شن حزب الله 325 هجوما على شمال إسرائيل في شهر مايو بمعدل 10 هجمات يوميا، بينما كان عدد هجمات حزب الله 238 في شهر نيسان.

من جهة أخرى، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله بأنه "يجر لبنان إلى واقع صعب للغاية".

ووسط دعوات من عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية لشن عملية ضد حزب الله في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي نهاية أيار الماضي أن قوات من الفرقة 146 واللواء المدرع 205 الاحتياط نفذت مناورات تحاكي عمليات في عمق لبنان، كجزء من رفع الجاهزية على الحدود الشمالية. (RT)



