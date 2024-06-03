باقري بعد لقائه بوحبيب: ايران تسعى إلى تحقيق الامن والاستقرار في لبنان

أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب خلال استقباله نظيره الايراني علي باقري كني، موقف لبنان الرافض للحرب.

وبعد اللقاء، قال بوحبيب في مؤتمر صحفي مشترك: شرحنا تصوّرنا للحلول المستدامة التي تعيد الهدوء والاستقرار من خلال سلّة متكاملة لتطبيق القرار 1701، وتداولنا حول ضرورة وقف حرب غزة فالجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين تقوّض فرص السلام في المنطقة وأكّد باقري حرص إيران على استقرار لبنان.

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بدوره، قال وزير الخارجية الايراني: هناك تعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان، وايران لطالما تسعى إلى تحقيق الامن والاستقرار في لبنان وتعزيز التقدم والرفاهية للشعب اللبناني.

وأضاف: "تطرقنا في مناقشاتنا للأحداث في غزة ورفح، ويجب على دول المنطقة تبني حركة مشتركة بهدف التصدي للعدوان الاسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان، من المؤشرات الرئيسية للإستقرار في المنطقة.

وتابع: "اتفقنا على مبادرة لعقدة اجتماع طارئ للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، لاتخاذ خطوة جماعية تهدف إلى وقف العدوان الاسرائيلي على القطاع".