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لبنان

باقري كني في عين التينة

Lebanon 24
03-06-2024 | 04:52
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وصل وزير الخارجية الايرانية بالوكالة علي باقري كني والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
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باقري

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