حاطوم من حزرتا: لبنان بحاجة الى وحدة وتلاق لمواجهة العدو

أحيت حركة "امل" المنطقة السابعة - شعبة حزرتا، احتفالا في ذكرى المقاومة والتحرير، حضره النائب رامي ابو حمدان، عضو المكتب السياسي في الحركة الدكتور طلال حاطوم وفاعليات.

بعد النشيد الوطني ونشيد الحركة، قال حاطوم:"ان مدرسة الامام الصدر، اول من نثرت بذور المقاومة في مساحات انفسنا وعقولنا، وعلمتنا ان العدو الاسرائيلي والحرمان وجھان لعملة واحدة، ولعل الحرمان كان في كثير من الاحيان اشد فتكا. ولكن كما كانت هذه الحركة تقاوم العدو الخارجي، استطاع حامل الأمانة الرئيس نبيه بري ان يقاوم الحرمان، وان يعمل لاجل الانسان كما اراد الامام المؤسس السيد موسى الصدر".

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واعتبر ان "لبنان اليوم بحاجة الى وحدة وتلاق لمواجهة العدو الاسرائيلي، ومواجهة الازمات الداخلية المتمثلة اولا بالشغور الرئاسي، فلا بد من الحوار الذي طالما دعا اليه الرئيس بري من اجل الإتفاق على الرئيس العتيد ليصار بعدها الى تفعيل العمل المؤسساتي والنهوض بالبلاد"، مؤكدا ان "الحرب مع العدو الاسرائيلي لن تتوقف طالما الحرب قائمة في غزة ، وما نخوضه اليوم هو من اجل لبنان ولا يظنن احد ان اسرائيل يمكن ان تفهم بالخضوع، فهي لا تعرف الا لغة القوة وبات واضحا انها اوهن من بيت العنكبوت وباجرامها لن تستطيع الانتصار فالمقاومة اليوم هي من تفرض المعادلات".

وختم مشددا على ان "التحرير كان نتيجة تلاحم الجيش والشعب والمقاومة، واليوم هذا البلد سيبقى محصنا بفضل هذه المعادلة الذهبية، كما نشدد على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه اهلنا الذين خسروا بيوتهم وممتلكاتهم نتيجة الحرب الدائرة، وهذه ليست منة وانما واجب الدولة ومؤسساتها ان تكون في خدمة كل مواطن يتضرر من الحرب".