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لبنان

من "الضمان" للمستشفيات... 521 مليار ل.ل بدل علاج غسيل الكلى منذ مطلع العام

Lebanon 24
03-06-2024 | 05:25
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 أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه "إنسجاما مع إعلانه أمام مجلس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في اجتماعهم الأخير وقوفه إلى جانب القطاع الاستشفائي وهو موقف لطالما التزم به حتى في أصعب الظروف المالية والإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد، وتأكيده ضرورة دفع مستحقات المستشفيات بشكل شهري، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.  محمد كركي توجيهاته بتاريخ 3/6/2024 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 131  مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 521 مليار ل.ل.
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 كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين. 
هذا الإجراء الدوري هو ترجمة للدعوة التي لطالما أطلقها المدير العام بضرورة مضافرة جهود الجهات المعنية من أجل تأمين تغطية صحية لائقة للمضمونين وبخاصة مرضى غسيل الكلى، واستمرارية استفادتهم بنسبة 100 في المئة من قبل الضمان.
 
وفي هذه المناسبة، يجدد المدير العام دعوته إلى بعض المستشفيات، التي لم تلتزم بعد، لاعتماد الأعمال الجراحية المقطوعة، خاصة وأن النسخة الجديدة  المعدلة التي سوف تصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة،  ستعيد النظر بقيمة الأعمال الجراحية المقطوعة بحيث تصبح مساهمة الصندوق بين ال 80-90 في المئة من الكلفة الحقيقية لحوالي 260 عملا جراحيا مقطوعا".
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