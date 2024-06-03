ميقاتي استقبل وزير الخارجية الإيرانيّة بالإنابة.. وتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر يخصّ غزة

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الخارجية الايراني بالإنابة الدكتور علي باقري كني بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور سفير ايران في لبنان مجتبى اماني، والوفد الايراني المرافق للوزير كني، ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.

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وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في الجنوب والمنطقة.

مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة

وكان تسلم ميقاتي دعوة مشتركة من الملك الاردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش للمشاركة في أعمال "مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" والذي يستضيفه الاردن في الحادي عشر من شهر حزيران الحالي.

وسوف يعقد المؤتمر على مستوى قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات.

وكان رئيس الحكومة استقبل سفيري مصر علاء موسى والمملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد قبل ظهر اليوم في السرايا وتسلم منهما الدعوة الى المؤتمر.

مؤسسة التمويل الدولية

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفدا من "مؤسسة التمويل الدولية" برئاسة نائبة رئيس المؤسسة لشؤون منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى هلا الشيخ روحو.

وقد شارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر، وجرى عرض للعلاقات بين لبنان والمؤسسة.

سفير طاجاكستان

والتقى الرئيس ميقاتي سفير طاجاكستان لدى لبنان زبيد الله زبايدوف وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

نقابة أطباء طرابلس

كما استقبل رئيس الحكومة وفداً من "نقابة أطباء طرابلس" برئاسة النقيب الدكتور محمد صافي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس وطلبنا منه رعاية مؤتمر أطباء العرب الذي سيعقد في طرابلس ما بين 4 و6 تموز المقبل، واكرمنا دولته برعايته للمؤتمر وان شاء الله ان يكون مؤتمراً ناجحاً ومهماً وهذا فخر لطرابلس وللبنان ايضاً".

عراجي

واستقبل رئيس الحكومة النائب السابق عاصم عراجي الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض مع الرئيس ميقاتي أوضاعاً خدماتية تهم منطقة زحلة والبقاع ، لا سيما موضوع مستشفى بر الياس الذي كانت تديره "منظمة أطباء بلا حدود"، داعيا الى اعادة افتتاح المستشفى لاهميته في تأمين الخدمات لاهالي المنطقة.

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع وزير الخارجية الإيرانيّة بالإنابة علي باقري كني

اللقاء مع سفيري مصر علاء موسى والمملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد:

اللقاء مع مؤسسة التمويل الدولية:

اللقاء مع عراجي:

اللقاء مع وفد نقابة أطباء طرابلس: