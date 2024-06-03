المفتي دريان عرض مع زواره للاوضاع العامة

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الوزير السابق ميشال فرعون الذي قال بعد اللقاء:"تحدثنا مع سماحته حول الثوابت في لبنان، ودعم القضية الفلسطينية والنأي بالنفس وتحصين الدولة، وهناك مخاطر على الثوابت واحترام القرارات الدولية وزج لبنان بمخاطر كبيرة جدا، والخطر الأهم هو انهيار الدولة".تابع:"نحن اليوم نواجه حقيقة خطر انهيار الدولة والمسؤولية أو الدور ربما أساسي عند الأطراف المسيحية، ولكن هذا الدور أيضا مهم لجميع اللبنانيين لأننا نواجه هذه الفترة حقيقة خطرا على لبنان وعلى مؤسساته، وعلينا العودة إلى الثوابت وصولا إلى ما نسميه حياد لبنان مع دعم القضية الفلسطينية والنأي بالنفس، الذي هو يستطيع ان ينقذ البلد ويوصلنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية".و استقبل المفتي در استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الوزير السابق ميشال فرعون الذي قال بعد اللقاء:"تحدثنا مع سماحته حول الثوابت في لبنان، ودعم القضية الفلسطينية والنأي بالنفس وتحصين الدولة، وهناك مخاطر على الثوابت واحترام القرارات الدولية وزج لبنان بمخاطر كبيرة جدا، والخطر الأهم هو انهيار الدولة".تابع:"نحن اليوم نواجه حقيقة خطر انهيار الدولة والمسؤولية أو الدور ربما أساسي عند الأطراف المسيحية، ولكن هذا الدور أيضا مهم لجميع اللبنانيين لأننا نواجه هذه الفترة حقيقة خطرا على لبنان وعلى مؤسساته، وعلينا العودة إلى الثوابت وصولا إلى ما نسميه حياد لبنان مع دعم القضية الفلسطينية والنأي بالنفس، الذي هو يستطيع ان ينقذ البلد ويوصلنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية".و استقبل المفتي دريان النائب السابق عاصم عراجي وتم البحث في ألاوضاع المحلية واوضاع والمنطقة.يان النائب السابق عاصم عراجي وتم البحث في ألاوضاع المحلية واوضاع والمنطقة.