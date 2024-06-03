حادثة مرعبة حصلت مع شخصين... وأحدهما أُصيب بجروحٍ خطيرة



أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 مجهولين سرقوا دراجة ناريّة ومحفظة، من ر.ر وج.ح، أمام الملعب الأولمبيّ في طرابلس.

وبحسب المعلومات، تعرّض ر.ر لإطلاق نار، وأُصيب في قدمه، خلال عمليّة السرقة، كما ضُرِبَ ج.ح على رأسه، بكعب مسدس، ووُصفت إصابته بالخطيرة.