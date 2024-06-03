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لبنان

إستهداف دراجة ناريّة في الناقورة

Lebanon 24
03-06-2024 | 07:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة الناقورة.
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