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لبنان

باسيل ابرق إلى الشيخ صباح خالد الصباح مهنئاً بتزكيته ولياً للعهد في الكويت

Lebanon 24
03-06-2024 | 07:28
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 أبرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى ولي العهد في الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، مهنئاً بتزكيته ولياً للعهد. 

 وجاء في نص البرقية: "أتوجه اليكم بأحر التهاني القلبية والتبريكات، بمناسبة تزكيتكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، كلنا ثقة بشخصكم الكريم وبكفاءتكم لتولي هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم. لقد عرفناك وزيراً للخارجية ومن ثم رئيساً لمجلس الوزراء، وقد أبليت البلاء الحسن في مسؤولياتكم السابقة وكنتم صديقاً عزيزاً وصديقاً محباً للبنان.
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كل التوفيق لسموكم بمهامكم الجديدة، ونتمنى طول العمر لكم ولصاحب لسمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.  وفقكم الله وسدد خطاكم".
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