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لبنان

شخصٌ استشهد... إليكم آخر المعلومات عن "غارة الناقورة"

Lebanon 24
03-06-2024 | 08:10
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استشهد شخص، وأُصيب آخر، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت دراجة ناريّة في بلدة الناقورة.
 
وفي سياق آخر، تسبّب القصف المدفعي الإسرائيليّ على بلدة علما الشعب، باشتعال النيران في المنطقة.
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