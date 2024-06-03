شخصٌ استشهد... إليكم آخر المعلومات عن "غارة الناقورة"

استشهد شخص، وأُصيب آخر، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت دراجة ناريّة في بلدة الناقورة.

وفي سياق آخر، تسبّب القصف المدفعي الإسرائيليّ على بلدة علما الشعب، باشتعال النيران في المنطقة.