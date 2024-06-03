هذا ما سيقوم به الجيش في العاقورة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخَي 4 و5/ 6/ 2024 اعتبارًا من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.وستقوم وحدة أخرى بتاريخَي 5 و6/ 6/ 2024، اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".