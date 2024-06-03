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لبنان

الإعلام الإسرائيليّ يتحدّث عن طائرة لـ"حزب الله".. ماذا قال عنها؟

Lebanon 24
03-06-2024 | 09:14
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "طائرة مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" أسقطت قنبلة في منطقة المطلة، وعادت إلى جنوب لبنان".


وفي هذا السياق، قال "حزب الله" في بيان، إنّه "شنّ هجوماً جوياً بمسيّرة ‏انقضاضية على موقع المطلة، مستهدفا إحدى خيمه".  ‏
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وأضاف أنّ المسيّرة أصابت الخيمة بشكل مباشر.  ‏

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