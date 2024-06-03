من هي الشخصيّة التي استهدفتها إسرائيل اليوم من "حزب الله"؟

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "طائرة أغارت صباح اليوم على منطقة صور، واستهدفت علي حسين صبرا، الناشط العسكري في "حزب الله"، في مجال تعاظم القوة العسكرية".





وأضاف الجيش الإسرائيليّ أنّ "صبرا كان ضالعًا في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي في "حزب الله".