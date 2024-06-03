من هي الشخصيّة التي استهدفتها إسرائيل اليوم من "حزب الله"؟

#عاجل جيش الدفاع قضى على ناشط عسكري بارز لحزب الله في مجال تعاظم القوة
أغارت طائرة لسلاح الجو صباح اليوم في منطقة صور وقضت على المخرب المدعو علي حسين صبرا ناشط عسكري في حزب الله في مجال تعاظم القوة العسكرية.
وكان المدعو حسين صبرا ضالعًا في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي… pic.twitter.com/UPUT24mLji
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2024
#عاجل جيش الدفاع قضى على ناشط عسكري بارز لحزب الله في مجال تعاظم القوة
أغارت طائرة لسلاح الجو صباح اليوم في منطقة صور وقضت على المخرب المدعو علي حسين صبرا ناشط عسكري في حزب الله في مجال تعاظم القوة العسكرية.
وكان المدعو حسين صبرا ضالعًا في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي… pic.twitter.com/UPUT24mLji