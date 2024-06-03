نهرا طلب من أمن الدولة المؤازرة لإخلاء السوريين غير الشرعيين في كوسبا

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وجه محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا كتابا الى المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال طلب فيه المؤازرة الامنية لإخلاء السوريين غير الشرعيين في بلدة كوسبا - الكورة .وجاء في نص الكتاب :"الموضوع : طلب مؤازرة امنية لإخلاء السوريين في كوسبا .نرفق ربطا كتاب رئيس بلدية كوسبا رقم ١٤٠/٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٤ والمتعلق بطلب المؤازرة الامنية لاخلاء السوريين المخالفين في نطاق بلدية كوسبا.يرجى الاطلاع والتفضل باجراء المقتضى".