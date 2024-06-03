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لبنان

نهرا طلب من أمن الدولة المؤازرة لإخلاء السوريين غير الشرعيين في كوسبا

Lebanon 24
03-06-2024 | 10:09
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وجه محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا كتابا الى المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال  طلب فيه المؤازرة الامنية لإخلاء السوريين غير الشرعيين في بلدة كوسبا - الكورة .

وجاء في نص الكتاب : 

"الموضوع : طلب مؤازرة امنية لإخلاء السوريين في كوسبا .
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نرفق ربطا كتاب رئيس بلدية كوسبا رقم ١٤٠/٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٤ والمتعلق بطلب المؤازرة الامنية لاخلاء السوريين المخالفين في نطاق بلدية كوسبا.

يرجى الاطلاع والتفضل باجراء المقتضى".
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