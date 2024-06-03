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لبنان

عن "ضرب" بيروت والدخول إلى لبنان... ماذا قِيلَ في إسرائيل قبل قليل؟

Lebanon 24
03-06-2024 | 10:37
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "يجب ضرب بيروت كي تنشغل بتأهيل نفسها بعد ضرباتنا". 
 
وأشار إلى أن "الوضع في الشمال يزداد تدهورا وعلينا تغيير الأمور، ويجب الدخول إلى لبنان عسكريا وإبعاد حزب الله".
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