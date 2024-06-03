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لبنان

ضربة جديدة.. هكذا قصفَ "حزب الله" جنوداً إسرائيليين!

Lebanon 24
03-06-2024 | 11:18
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة ضدّ هدفٍ إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
 
ولفت الحزب إلى أن العملية تمّت عند الساعة 5.30 مساءً، وقد استهدفت انتشاراً لجنود العدو الإسرائيليّ في حرش شتولا بقذائف المدفعية.
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