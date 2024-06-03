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لبنان

فياض عرض مع عرنوس سبل تعزيز التعاون في قضايا الأمن المائي

Lebanon 24
03-06-2024 | 11:37
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بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قضايا المياه والأمن المائي في ظل التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الزراعية منها.
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وتم خلال الاجتماع "التأكيد على توحيد الجهود واستمرار التعاون المشترك بين سوريا ولبنان في إطار الاتفاقيات الموقعة، وخصوصاً تطبيق اتفاقيتي نهري العاصي والكبير الجنوبي، والحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة، والوصول إلى أفضل تنسيق بين الجانبين من خلال اجتماعات اللجان الفنية المشتركة المشكلة لهذه الغاية".
 
وأكد عرنوس أهمية "توحيد الجهود العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات في قطاعات مياه الشرب والري وتبادل الخبرات والتجارب، بما يحقق المصلحة المشتركة للدول العربية، وبما ينسجم مع التحركات الدولية في هذا السياق".
 
وحضر الاجتماع وزير الموارد المائية حسين مخلوف والأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري.
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