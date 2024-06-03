نداءٌ من "الإشتراكي" إلى "القوى الأمنية".. ما القصّة؟

أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً أشارت فيه إلى أنه "في الآونة الأخيرة ازدادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل مشبوه، الحسابات التي تنتحل صفات أو تسميات ترمز الى مؤسسات أو جهات في مناطق الحزب التقدمي الإشتراكي في الجبل والجنوب والبقاع".

Advertisement

وذكر الحزب أن تلك الصفحات والحسابات "تبث منشورات فتنوية تعتمد التحريض الطائفي والتشويه المقصود لغايات وخلفيات معروفة تستهدف في الدرجة الأولى السلم الأهلي وصيغة لبنان المتنوعة، وتتلاقى بشكل واضح مع الهدف الدائم للعدو الإسرائيلي الساعي إلى الفرقة والاقتتال بين اللبنانيين".



وإذ حذرت من "الانجرار خلف هذه المواقع الحسابات وما تنشره وما تسوقه من أكاذيب وإشاعات وتحريض"، أشارت إلى أنها "في صدد التحرك قضائيا ضمن الأصول ضد هذه الحسابات"، داعية "الأجهزة الأمنية إلى ملاحقتها قانونيا، والقضاء المختص إلى التحرك حيال هذا الملف".



وختمت: "إن ما جرى ويجري في الجنوب وداخل فلسطين المحتلة يزيدنا تمسكا بقناعتنا بدعم القضية الفلسطينية ونصرتها، والوقوف صفا واحدا إلى جانب صمود أهل الجنوب والبقاع، وإلى جانب المقاومة في مواجهتها العدو الإسرائيلي، والبقاء على الاستعداد الدائم في وجه ما يبيته للبنان واللبنانيين".