"هجوم سيبدأ من لبنان وإيران".. مسؤولٌ إسرائيليّ يعلن التوقيت!

دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، إلى شنّ "ضربة إستباقية ضد حزب الله في لبنان"، مشيراً إلى أنه على "إسرائيل أخذ المبادرة واتخاذ قرارٍ للتحرك باتجاه الحزب".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر إذاعة "103FM" الإسرائيليّة، قال ليبرمان أن الحرائق في كل اتجاه بالمنطقة الشمالية الإسرائيلية المُحاذية للبنان، وأضاف: "هناك 180 منزلاً في مُستوطنة المطلة تعرّض لأضرار مباشرة.. لقد تم تدمير كل شيء. حتى الأرصفة التي نمشي عليها تمّ تدميرها بسبب دباباتنا".

كذلك، زعم ليبرمان أنّ إيران تحضر لشن هجومٍ ضد إسرائيل خلال عامين، وقال: "هذا الهجوم سيكون منسقاً ومتزامن من إيران نفسها ومن لبنان بواسطة حزب الله ومن قطاع غزة عبر حماس ومن سوريا بواسطة بواسطة جماعات موالية لإيران ومن اليمن بواسطة قوات الحوثي".

وتابع: "لا أعتقدُ أنَّ صناع القرار على المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل يُدركون ذلك ويستوعبونه ويستعدون له. ليس لدي أدنى شك عندما أتصفح رسائل وسائل الإعلام الدولية، أن هذا هو الاتجاه. كلُّ ما نراه الآن من حزب الله هو مجرد تجربة قبل ذاك الهجوم. إنّ الحزب ببساطة يحاول معرفة نظامنا الدفاعي، وردود دفاعتنا الجوية، وطبيعة الرد، وسرعة الرد".

(رصد لبنان24)