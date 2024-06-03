من الغازية.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

نعى "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، شهيداً جديداً من عناصره وهو محمد شوقي شقير (جهاد).

ولفت الحزب إلى أنّ شقير هو من بلدة الغازية - جنوب لبنان ومن مواليد العام 1996.