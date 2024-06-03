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لبنان

من الغازية.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
03-06-2024 | 13:05
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نعى "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، شهيداً جديداً من عناصره وهو محمد شوقي شقير (جهاد).
 
ولفت الحزب إلى أنّ شقير هو من بلدة الغازية - جنوب لبنان ومن مواليد العام 1996.
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