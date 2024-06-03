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لبنان

بيانٌ من "تيار المستقبل": سندعم هذا "الترشيح"!

Lebanon 24
03-06-2024 | 13:40
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أعلن قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" في بيان، "دعم ترشيح المحامي عمر عارف الكوش لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، لدورة تشرين الثاني 2024".
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