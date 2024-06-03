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لبنان

"حل" للكهرباء ينيرُ كل لبنان.. نائب يكشفه!

Lebanon 24
03-06-2024 | 13:58
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كتب النائب ميشال ضاهر على منصة "أكس": "إذا كان في نية جدية لإنشاء معامل على الطاقة الشمسية، كما يشاع، ما في داعي لا نروح شمال ولا نروح يمين، في 24 مليون متر مربع مشاعات للدولة بمنطقة القاع ورأس بعلبك، كافية لإنارة كل لبنان، إذا تركّب فيها طاقة شمسية. وموقع هيدي المنطقة من أفضل المناطق اللبنانية لانتاج الطاقة. كما أن طاقتها الإنتاجية بتوصل لـ1800 وات سنويا لكل وات يتم تركيبه".
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أضاف: "‏على وزير الطاقة الصديق اتخاذ قرار جدي وجريء، وعندها القطاع الخاص على استعداد للدعم عبر الاستثمار وبكلفة تصل إلى أقل من ٥ سنت لكل كيلوواط".
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