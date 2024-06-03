"حل" للكهرباء ينيرُ كل لبنان.. نائب يكشفه!

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أضاف: "‏على وزير الطاقة الصديق اتخاذ قرار جدي وجريء، وعندها القطاع الخاص على استعداد للدعم عبر الاستثمار وبكلفة تصل إلى أقل من ٥ سنت لكل كيلوواط".