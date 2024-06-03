إنفجارات قوية.. إسرائيل تقصفُ الناقورة!

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، هجماتٍ استهدفت بلدة الناقورة - جنوب لبنان.

ولفتت المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف البلدة على دفعتين، وقد سُمع دوي الإنفجارات في مختلف المناطق المُحاذية.