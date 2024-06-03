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لبنان

إنفجارات قوية.. إسرائيل تقصفُ الناقورة!

Lebanon 24
03-06-2024 | 12:15
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، هجماتٍ استهدفت بلدة الناقورة - جنوب لبنان.
 
ولفتت المعلومات إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف البلدة على دفعتين، وقد سُمع دوي الإنفجارات في مختلف المناطق المُحاذية.
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