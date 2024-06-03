مستخدمو "إدارة السير" يعلنون الإضراب

أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات التوقف القسري عن العمل وإعلان الاضراب التحذيري هذا الأسبوع لحين تحقيق كافة المطالب.

وطالب مستخدمو هيئة إدارة السيرة بمساواتهم بـ"موظفي القطاع العام"، مشيرين إلى أنّ ضغط المعاملات في مؤسستهم هائل، كما أن الموارد التي تُدخلها إلى خزينة الدولة كبيرة.

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ورفض المستخدمون معاملتهم بـ"استخفاف مُنقطع النظير"، رافضين تأخير تسديد مستحقاتهم ورواتبهم التي لا تتعدى الـ190 دولاراً.