مستخدمو "إدارة السير" يعلنون الإضراب

أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات التوقف القسري عن العمل وإعلان الاضراب التحذيري هذا الأسبوع لحين تحقيق كافة المطالب.
وطالب مستخدمو هيئة إدارة السيرة بمساواتهم بـ"موظفي القطاع العام"، مشيرين إلى أنّ ضغط المعاملات في مؤسستهم هائل، كما أن الموارد التي تُدخلها إلى خزينة الدولة كبيرة.
ورفض المستخدمون معاملتهم بـ"استخفاف مُنقطع النظير"، رافضين تأخير تسديد مستحقاتهم ورواتبهم التي لا تتعدى الـ190 دولاراً.
كذلك، دعا المستخدمون الدولة إلى إيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المُستخدم على نسخة ثابتة "عادلة"، مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثاً والتي لم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، مذكرين "أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية".