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لبنان

أحمد الخير: لا حل إلا بالحوار والالتزام بدستور الطائف بدل التلهي بطروحات غير واقعية

Lebanon 24
03-06-2024 | 15:02
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علّق عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، على طرح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.
 
وفي حديث عبر صيحفة "الشرق الأوسط"، قال الخير: "إن دستور الطائف حدد آليات لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا نؤيد أي طرح من شأنه القفز على دستور الطائف لخلق أعراف جديدة في الاستحقاقات الوطنية، لذا قدمنا كتكتل مبادرة لبنانية للحل، تحت سقف دستور الطائف، تبدأ بالتشاور لفترة محددة، ومن ثم جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس".
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وتابع: "إننا أمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية لكل اللبنانيين، وليس انتخاب رئيس جمهورية للمسيحيين فقط، والأجدر بالجميع اليوم العودة إلى دستور الطائف ونصه وروحيته، بدل التلهي بطروحات غير واقعية، والاقتناع بأنه في ظل الاستعصاء الحاصل بفعل التوازنات النيابية، لا حل إلا بالحوار والتشاور".
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