أمرٌ مريب في لبنان.. ظهور "صفحات مشبوهة"!

دأبت أطراف مجهولة في لبنان على إنشاء مجموعات عبر "تلغرام"، تهدفُ إلى بث أخبار مفبركة هدفها إثارة الرعب في الداخل اللبناني، ومنها التدليل على أن الحرب بدأت وأن الجيش الإسرائيليّ سيقصفُ مدينتي صيدا وصور مُقابل استهداف "حزب الله" مدينة عكا.

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وبحسب المعلومات، فإنّ تلك الصفحات والمجموعات تنشرُ أخباراً مُفبركة منسوبة إلى تقارير إسرائيليّة، لكن البحث والتدقيق أثبتا عدم وجود أي من الأنباء التي يجري تداولها.