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لبنان

"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2024 | 16:10
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بادر عددٌ كبير من أصحاب متاجر بيع خطوط التشريج والهواتف الخليوية في لبنان إلى إعتماد تسعيرة جديدة لـ"دولار التشريج"، وذلك بهدف مواكبة السوق ونظراً لارتفاع ما يُسمى "الكلفة التشغيلية".
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وبحسب ما تبين، فإن هناك تسعيرة شبه مُوحّدة بدأ العمل على تعميمها بين مختلف المتاجر مؤخراً، وأساسها أن الربح على كل عملية تشريج بالدولار، يجب ألا يكون أدنى من 3 دولارات في حال أراد المواطن دفع الفاتورة بالعملة الصعبة.
أما في حال جرى دفع الفاتورة بالليرة، فإن "الربح" سيرتفع إلى 3.5 أو 4 دولارات، على أن يتم احتساب الدولار الواحد بـ100 ألف ليرة وليس بـ90 ألفاً، أي بزيادة 10 آلاف ليرة على كل دولار.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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