Advertisement

لبنان

صورٌ تاريخية.. مستوطنات إسرائيل قرب لبنان تحت نار الحرائق!

Lebanon 24
03-06-2024 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1207549-638530542776490944.jpg
Doc-P-1207549-638530542776490944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، مساء اليوم الإثنين، أنّ الحرائق تتمدد في مستوطنة كريات شمونة بفعل الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" باتجاهها.
 
ووصفت الصحيفة الحرائق بـ"الضخمة"، معلنة أنه تمّ استدعاء العديد من فرق الإطفاء إلى مكان الحرائق، كاشفة أنه نظراً للخطر الذي يُهدّد المنازل في المستوطنة وبجانبها منطقة مرغليوت، فقد جرى إبلاغ السكان الذين بقوا هناك بإخلاء مساكنهم فوراً.
Advertisement
 
ووفقاً لـ"يديعوت"، فإنَّ الحريق يمتد نحو أحد الأحياء شمال المُستوطنة المذكورة، فيما تسعى فرق الإطفاء لإخماد النيران ومنعها من الوصول إلى المنازل علماً أنه جرى رصد حريق عند سقف أحد البيوت هناك.
 
كذلك، قالت "يديعوت" إنّ الحرائق مندلعة في 15 نقطة ضمن منطقة الجليل - الجولان، كاشفة أنّ النيران مشتعلة أيضاً في مستوطنات المطلة، كفرجلعادين كيرين نفتالي، إيليفلت وغيرها.
 
ولفتت الصحيفة إلى أنَّ الطريق الرئيسي السريع المؤدي إلى شمال إسرائيل قد تمّ إغلاقهُ بالفعل، مشيرة إلى أنّ البنية التحتية للإتصالات ما زالت متأثرة بالخلل الذي أصابها جراء الحرائق. 
 
ماذا عن لبنان؟
 
في غضون ذلك، توسعت رقعة النيران التي اندلعت في منطقة علما الشعب - جنوب لبنان، وذلك بفعل القصف المدفعيّ الإسرائيليّ الذي طال البلدة، مساء اليوم الإثنين.
 
وحالياً، فإن فرق الإطفاء تواصلُ جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجيش للسيطرة على الحريق الذي امتد إلى مساحات شاسعة من المناطق الخضراء.
 
---------------------------------
 
صورٌ ترصد الحرائق المندلعة في المُستوطنات الإسرائيلية:
 
 
 





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:39 | 2024-06-03
16:56 | 2024-06-03
16:42 | 2024-06-03
16:17 | 2024-06-03
16:10 | 2024-06-03
16:00 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24