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لبنان
إتصالات لم تنقطع
Lebanon 24
03-06-2024
|
17:39
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لم تنقطع اتصالات الوسيط الأميركي مع أصدقاء له في بيروت، حول تقييم التطورات المتعلقة بالرئاسة وحرب الجنوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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