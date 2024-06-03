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لبنان
الراعي وقائد الجيش اليوم إلى رأس بعلبك
Lebanon 24
03-06-2024
|
22:10
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يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جوزاف عون صباح اليوم منطقة رأس بعلبك لافتتاح سلسلة من مشاريع الطرقات التي تصل المناطق بعضها ببعض وبالداخل، والأهم هو وصول الطريق الى مغارة دير مار مارون- العاصي حيث ستشكل طريق رأس بعلبك - القاع - قاموع الهرمل - دير مار مارون العاصي، نقلة نوعية في المواصلات في البلدة، ومطلباً كان ينادي به أبناء الطائفة المارونية نظراً لأهمية هذه المغارة كنقطة انطلق منها تلامذة مار مارون للتبشير في الشمال وجبل لبنان، بحسب ما ذكرت «نداء الوطن».
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وسيكون للبطريرك وقائد الجيش محطات في المنطقة وتحضّر لهما استقبالات شعبية، خصوصاً في القاع ورأس بعلبك ومحطات أخرى على طريق الافتتاح.
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