Advertisement

لبنان

الراعي وقائد الجيش اليوم إلى رأس بعلبك

Lebanon 24
03-06-2024 | 22:10
A-
A+
Doc-P-1207588-638530755037042920.jpg
Doc-P-1207588-638530755037042920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جوزاف عون صباح اليوم منطقة رأس بعلبك لافتتاح سلسلة من مشاريع الطرقات التي تصل المناطق بعضها ببعض وبالداخل، والأهم هو وصول الطريق الى مغارة دير مار مارون- العاصي حيث ستشكل طريق رأس بعلبك - القاع - قاموع الهرمل - دير مار مارون العاصي، نقلة نوعية في المواصلات في البلدة، ومطلباً كان ينادي به أبناء الطائفة المارونية نظراً لأهمية هذه المغارة كنقطة انطلق منها تلامذة مار مارون للتبشير في الشمال وجبل لبنان، بحسب ما ذكرت «نداء الوطن».
Advertisement
وسيكون للبطريرك وقائد الجيش محطات في المنطقة وتحضّر لهما استقبالات شعبية، خصوصاً في القاع ورأس بعلبك ومحطات أخرى على طريق الافتتاح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:03 | 2024-06-04
01:00 | 2024-06-04
00:50 | 2024-06-04
22:35 | 2024-06-03
22:31 | 2024-06-03
22:19 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24