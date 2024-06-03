25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الطاقة في دمشق: هل بدأ الانفتاح بعناوين اقتصادية؟
Lebanon 24
03-06-2024
|
22:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارة رسمية لسوريا بدعوة من وزير الموارد المائية السوري حسين مخلوف تستمر يومين، يشارك فيها في ترؤس الجانب اللبناني في اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه. ويشارك في الزيارة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، لمتابعة آليات تطبيق اتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على الأحواض المشتركة واستثمارها. على جدول الزيارة أيضاً، لقاءات مع كل من وزيري النفط فراس قدور والكهرباء غسان الزامل، على ما أعلن المكتب الإعلامي لفياض في بيان أصدره حول الزيارة، وفيه أيضاً ان المحادثات ستتناول كذلك مجالات التعاون من أجل الحد من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار فضلاً عن البحث في أعباء النزوح. وقبيل مغادرته،
Advertisement
وكتبت سابين عويس في" النهار": في الإعلام السوري، تعامل إيجابي مع الزيارة، في الإطار الذي تأتي فيه، والقرار غير المعلن للحكومة اللبنانية بإعادة إحياء خطوط التواصل المقطوعة نسبياً مع دمشق، علماً بأن هذا الانفتاح برز في قرار مجلس الوزراء الأخير تشكيل لجنة لمتابعة ملف النزوح مع الجانب السوري، ما عكس قراراً ضمنياً بالانفتاح، من دون اغفال أن العلاقات اللبنانية السورية لم تشهد مقاطعة في المرحلة الأخيرة، وقد سُجلت زيارات لأكثر من وزير فيها (الخارجية، المهجرين، الزراعة...)، ما لا يجعل من زيارة فياض استثناءً، إلا إذا طُرح موضوع النازحين، في ضوء عدم حسم مجلس الوزراء مسألة اللجنة الوزارية التي تقرر تشكيلها، وكان التوجه أن يرأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إذا قرّر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي يرأس أساساً لجنة معنية بالملف السوري الاعتذار عن عدم الاستمرار في ترؤس اللجنة. وبحسب المعلومات، فإن الشامي طلب التريّث في هذا الموضوع قبل أن يبلغ رئيس الحكومة موقفه.
على الرغم من أن عنوان الزيارة الرسمية ينحصر في الملف المائي واجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا القطاع، تكتسب اللقاءات الجانبية التي سيعقدها فياض على هامش الزيارة مع وزيري الكهرباء والنفط أهمية موازية، نظراً إلى أهمية ملفّ استجرار الغاز والكهرباء المعلق بسبب العقوبات الأميركية على سوريا التي تعوق تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع كل من الأردن ومصر نظراً إلى أن الاستجرار يمرّ في الأراضي السورية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت بالمايوه.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها على البحر (صور)
03:39 | 2024-06-03
03/06/2024 03:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً… التقيتُ "بالجنرال"!
Lebanon 24
وأخيراً… التقيتُ "بالجنرال"!
04:00 | 2024-06-03
03/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في البترون.. وفاة عازف خلال إحياء فنان شهير حفله هذا ما حصل معه على المسرح (صورة)
Lebanon 24
في البترون.. وفاة عازف خلال إحياء فنان شهير حفله هذا ما حصل معه على المسرح (صورة)
01:36 | 2024-06-03
03/06/2024 01:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
Lebanon 24
"دولار جديد" في لبنان.. "التشريج" بُحلة جديدة!
16:10 | 2024-06-03
03/06/2024 04:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. هذا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-03
03/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:03 | 2024-06-04
عبدالله يدعو إلى تحصين دور "نقابة الأطباء" الوطني
01:00 | 2024-06-04
لبنان بند أساس في قمة ماكرون ـ بايدن ودعوة ميقاتي الى "مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة" بالاردن
00:50 | 2024-06-04
العدو يُحرق أحراج الجنوب.. رشٌّ لمادة المازوت وقنابل حارقة قضت على الأشجار!
22:35 | 2024-06-03
المدارس الخاصة تخرج على القانون.. زيادات على الأقساط تفوق 100%
22:31 | 2024-06-03
الثنائي الشيعي ولودريان: كلّ يغني على ليلاه
22:19 | 2024-06-03
غادة عون تفتح"جبهة جديدة": القاضي حجار هدفا
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
04/06/2024 08:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
04/06/2024 08:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
04/06/2024 08:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24