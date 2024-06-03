الثنائي الشيعي ولودريان: كلّ يغني على ليلاه

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رغم الانطباعات المتشائمة التي خلّفتها وراءها زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتباين بعض نقل عنه او اوحى به وبعض ما فُسِّر او التبس تفسيره، جزمت حصيلتها بما هو معلوم سلفاً قبل مجيئه وسيظل كذلك بعده: لا انتخاب وشيكاً للرئيسوكتب نقولا ناصيف في"الاخبار": طابَقَ حزب الله حواره مع لودريان على صورة ما فعل حيال الورقة الفرنسية التي حملها وزير الخارجية استيفان سيجورنيه. في اليوم الثالث على تسليمها وصل الى الوزير الفرنسي من خلال رئيس البرلمان رد الثنائي الشيعي على اقتراحاتها بملاحظات وافرة تفضي اخيراً الى تجويفها تماماً من كل قالت به. لم يقل انه يرفضها ولم يقل بالموافقة، واخذ عليها عدم توازنها. ملاحظاته عبّرت عن موقفه السلبي منها. كذلك لقاءا 29 ايار بين رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد ثم برّي مع لودريان بأن ابقيا الخيط مربوطاً: أصغيا اليه بتمعّن وانفتاح واعادا تأكيد مواقفهما نفسها دونما الظهور في مظهر تعطيل المهمة القديمة الجديدة: لا انتخاب بلا حوار، لا حوار لا يترأسه بري ولا حوار الا في مجلس النواب، لا جلسة قبل حوار ينتهي باتفاق ما، لا انعقاد غامضاً لمجلس النواب لا يُعرف فيه مَن يُنتخب رئيساً وقد يتعذر انتخابه كما في 14 حزيران 2023، جلسات بدورات متتالية.ما سمعه الزائر الفرنسي من رعد لم يُرحه فحسب، بل ازعجه ودلّ في الوقت نفسه على ان انتخاب الرئيس لم يحن بعد، ولا يزال يحتاج الى الكثير من الوقت والجهود:1 - بعدما اكد المضيف الاصرار على ترؤس رئيس المجلس الحوار والتمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال لضيفه انه ينشىء اعرافاً في انتخاب الرئيس اللبناني فيما حزب الله متهم باستحداث اعراف من خارج الدستور. اضاف ان كلا الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون انتخبا بعد حوار اختلفت ظروفه مع كل منهما، الا انه قادهما الى الرئاسة. وهو ما يقتضي حصوله الآن ايضاً لانتخاب الرئيس. اضاف: «انت تفرض علينا اعرافاً جديدة مثلما يقال اننا نفرض اعرافاً على سوانا. لن نقبل بأن تفرض علينا هذه الاعراف».2 - حزب الله ضد العودة الى جلسات التحدي وآخرها في 14 حزيران، وقد جرّبها كلها ولم تجدِ: «اذهب الى الرئيس برّي (الموعد التالي للودريان). اذا قال انه يريد الحوار قبل الانتخاب، فسنؤيده».3 - ما قاله لودريان لفرنجية عشية اجتماعه برعد (28 ايار)، وهو ان حظوظ انتخابه معدومة داعياً اياه الى سحب ترشيحه، لم يأت على ذكره في الغداة رغم ان الثنائي الشيعي يقود الحملة الرئاسية لفرنجية ويخوض معركة انتخابه، بيد انه لفت رعد الى ان المجتمع الدولي يستعجل انتخاب رئيس للبنان ويلحّ عليه. جواب المضيف: ما يحدث في غزة يجعلنا نشكك اكثر في جدية المجتمع الدولي. وختم بتأكيد المضي في ترشيح رئيس تيار المردة.4 - مرّ الموفد الفرنسي على المرشح الثالث تلميحاً بتحدثه عن فشل جلسة 14 حزيران ما يحتم انسحاب مرشحيْها فرنجية والوزير السابق جهاد ازعور. ما يفصح عنه الحزب ان احداً لم يفاتحه مرة في مرشح ثالث سوى الموفد القطري «ابو فهد». عندما استقبل نواب كتلة الاعتدال الوطني تحدثوا عن آلية انتخاب رئيس وفي قرارة انفسهم انهم يقصدون سوى فرنجية وازعور. كذلك لودريان على وفرة ما شاع انه تحدّث امام رئيس المجلس وحزب الله عن مرشح ثالث، الا انه لم يأتِ على ذكره. ذلك ما يحمل الحزب على الجزم بأن لا مرشح ثالثاً بل اول ووحيد عنده هو فرنجية.