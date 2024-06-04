العدو يُحرق الأحراج ويستهدف القرى الحدودية.. إليكم آخر المستجدات من الجنوب

يستمر العدو باعتداءاته الممنهجة على القرى الحدودية، إذ أشعل ليل الجنوب بعدد من الاستهدافات طالت الممتلكات والأحراج، حيث أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرّض أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم.

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وخلال الليل، فقد تلقت أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والبستان قنابل حارقة، أطلقها العدو الإسرائيلي ، ما أدى الى أضرار جسيمة في المزروعات واشجار الزيتون والصنوبر و السنديان.



وهرعت الى المكان فرق الدفاع المدني وعملت على إطفاء الحرائق، على الرغم من ان العدو اطلق عددا من القذائف المباشرة الثقيلة عند اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة، وعمد الى رش مادة المازوت لاشعال النار بالاحراج المتاخمة للخط الازرق في القطاع الغربي.



وتعرضت اطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط لقصف مدفعي إسرائيلي بعد منتصف الليل.



كما استمر العدو في اطلاق القنابل المضيئة حتى صباح اليوم، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.



وفجرا، أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه اطراف عيتا الشعب والضهيرة. (الوكالة الوطنية للإعلام)