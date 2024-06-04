Advertisement

لبنان

العدو يُحرق الأحراج ويستهدف القرى الحدودية.. إليكم آخر المستجدات من الجنوب

Lebanon 24
04-06-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1207625-638530898407344334.jpg
Doc-P-1207625-638530898407344334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمر العدو باعتداءاته الممنهجة على القرى الحدودية، إذ أشعل ليل الجنوب بعدد من الاستهدافات طالت الممتلكات والأحراج، حيث أفادت مندوبة "لبنان24" عن تعرّض أطراف بلدتي علما الشعب والناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم.
Advertisement
 
وخلال الليل، فقد تلقت أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب والبستان قنابل حارقة، أطلقها العدو الإسرائيلي ، ما أدى الى أضرار جسيمة في المزروعات واشجار الزيتون والصنوبر و السنديان.

وهرعت الى المكان فرق الدفاع المدني وعملت على إطفاء الحرائق، على الرغم من ان العدو اطلق عددا من القذائف المباشرة الثقيلة عند اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة، وعمد الى رش مادة المازوت لاشعال النار بالاحراج المتاخمة للخط الازرق في القطاع الغربي.

وتعرضت اطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط لقصف مدفعي إسرائيلي بعد منتصف الليل.

كما استمر العدو في اطلاق القنابل المضيئة حتى صباح اليوم، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وفجرا، أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه  اطراف عيتا الشعب والضهيرة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2024-06-04
03:11 | 2024-06-04
03:06 | 2024-06-04
03:06 | 2024-06-04
03:00 | 2024-06-04
02:52 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24