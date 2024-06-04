عبدالله يدعو إلى تحصين دور "نقابة الأطباء" الوطني

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "عندي كل الثقة بأن مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت سيحافظ على التنوع والتوازنات في تمثيل الأطباء في لبنان، وسيحترم الميثاقية التي لم تفارقه حتى في أصعب المراحل. فلنحصّن دور النقابة الوطني في حماية لبنان والحفاظ على المهنة - الرسالة التي تحتاج جهود الجميع في هذه اللحظة الوجودية".

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