"إغراءات" وُضعت على الطاولة

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في اطار المبادرات التي تقوم بها دول اوروبية من اجل ايجاد حل للازمة اللبنانية، سياسيا واقتصاديا، يبدو ان المساعي لم تقتصر على اقتراحات مرتبطة بالواقع السياسي وكيفية الوصول الى حل مناسب.اذ، وبحسب مصادر مطلعة، فإن "اغراءات" جدية وضعت على الطاولة في الاسابيع الاخيرة مرتبطة بالواقع الاقتصادي اللبناني وامكان تأمين دعم شامل وجدي له في حال توقفت الحرب في جنوب لبنان.وبحسب المصادر فإن "حزب الله" لا يثق بالوعود الغربية خصوصا انه لا يوجد ضمانات بتنفيذها، لذلك فهو يتجنب الدخول في بازارات مرتبطة بالحل، ويقتصر الامر على التسوية السياسية، اما التبعات الاقتصادية فستكون "تحصيلا حاصلاً".