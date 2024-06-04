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لبنان

مرجع روحي "يقترح" إسما للرئاسة!؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2024 | 01:30
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قال مرجع روحي رداً على سؤال يتعلق بالاستحقاق الرئاسي " إنه لم يقترح اي اسم لرئاسة الجمهورية منذ اكثر من سنة وانه يتعاطى مع ابناء الطائفة المارونية الذين تتردد اسماؤهم في وسائل الاعلام بالتساوي ولا يزكي احداً بل يتمنى التوفيق للجميع".
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المصدر: لبنان 24
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