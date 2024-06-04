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لبنان

الخارجية لموظفين كبارا: إلتزموا الاصول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2024 | 01:45
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يتلقى سفراء عرب واجانب دعوات لزيارة مقرات رسمية ولقاء موظفين كباراً فيها من دون التنسيق مع وزارة الخارجية التي تتجه الى اصدار تعميم الى المسؤولين في المقرات المعنية بضرورة التزام الاصول لجهة التواصل مع الديبلوماسيين العرب والاجانب من خلالها .
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المصدر: لبنان 24
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