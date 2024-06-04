ما جديد دورة التطويع في "قوى الأمن"؟

Advertisement

قبل أيّام، أعلنت المُديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" عن إجراء اختبارات خطية ورياضية وصحية للمتقدمين إلى دورة التطويع التي أعلنت عنها قبل نحو شهرين، بهدف زيادة عديد قوى الأمن.وفي هذا الإطار، تقول مصادر مواكبة لهذه الدورة إنَّ الإختبارات المُعلَن عنها تشملُ حصراً أصحاب الطلبات الجديدة، مشيرة إلى أنَّ أصحاب الطلبات القديمة من دورة العام 2018 - 2019 والذين أعادوا تقديم مستنداتهم وأعربوا عن رغبتهم في الإنخراط بالسلك العسكري، لن يكونوا مشمولين بتلك الإختبارات لكونهم خضعوا لها سابقاً.