قريباً.. "رواتب جديدة" وهؤلاء سيستفيدون منها

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عُلِم أنّ موظفي بلدية بيروت، عاملين مدنيين وضمن فوج الحرس، ينتظرون صرف مستحقاتهم الجديدة وتحديداً بدلات المحروقات والزيادات على رواتبهم.وبحسب المصادر، فإنّه كانت من المُفترض أن يتقاضى الموظفون رواتبهم الجديدة قبل نحو شهرين، بالإضافة إلى بدلات المحروقات، لكنّ هذا الأمر لم يحصل بسبب عراقيل فُرضت فجأة على الملف داخل البلدية.ولفتت المعطيات إلى أنَّ الموظفين ينتظرون نهاية شهر حزيران لمعرفة ما إذا كانت المستحقات ستُحوّل لهم، علماً أن حلحلة طرأت على ملف الإستشفاء للموظفين والعناصر، فباتت الأمور سالكة ضمن المستشفيات من حيث التغطية المالية المتوافرة.