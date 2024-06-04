"موجات صوتية" في الجنوب.. من أطلقها؟

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كشفت مصادر ميدانية في جنوب لبنان لـ"لبنان24" أنَّ بعض المناطق الجنوبية غير الحدودية، شهدت مؤخراً تشويشاً متقطعاً ومتزايداً على الإتصالات الخليوية وشبكات الإنترنت، وما تبين هو أن بعض تلك المناطق بات منفصلاً تماماً عن شبكة الإتصالات.وبحسب المصادر، فإنَّ هذا الأمر أضحى ملموساً بشدة خلال فترات الليل بالتحديد، ما يجعل القدرة على التواصل متعذرة لبعض الوقت.مصدر متخصص بالأمن السيبراني قال لـ"لبنان24" إنَّ ما يجري قد يكون مرتبطاً بعملية تشويش إسرائيلية، والهدف منها عسكري تماماً باعتبار أن الجيش الإسرائيلي يحاول قدر الإمكان الإستعانة بطرق عديدة لمواجهة الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله منها إطلاق موجات صوتية لتشكيل اعتراضٍ تقني.ووفقاً للمصدر، فإنَّ هذه الطريق قد تؤثر نوعاً ما على شبكة الإتصالات، لكن هذا الأمر قد لا يكون سارياً بشكلٍ دائمٍ ومُستمر لاسيما أن أي تشويش عام سيؤثر أيضاً على الإتصالات الإسرائيلية والعسكرية ضمن الداخل الإسرائيلي وتحديداً في منطقة العمليات العسكرية التابعة لجيش العدو.