تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة، والمازوت 4 ألاف ليرة والغاز 4 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.641.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.679.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.438.000 ليرة لبنانيةالغاز: 807.000 ليرة لبنانية