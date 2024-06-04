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لبنان
نصرالله التقى باقري كني.. الجبهة الجنوبية وغزة بند أساس في اللقاء
Lebanon 24
04-06-2024
|
02:34
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إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير خارجية الجمهورية الاسلامية في إيران بالوكالة علي باقري كني والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت حيث جدد السيد نصر الله تقديم تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية آية الله رئيسي ووزير خارجيته الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وجرى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وخصوصاً في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات القائمة حول تطور الأحداث وقد شكر نصر الله للجمهورية الإسلامية قائداً وحكومة وشعباً وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات والتهديدات.
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