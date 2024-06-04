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لبنان

نصرالله التقى باقري كني.. الجبهة الجنوبية وغزة بند أساس في اللقاء

Lebanon 24
04-06-2024 | 02:34
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إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير خارجية الجمهورية الاسلامية في ‏إيران بالوكالة علي باقري كني والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت حيث ‏جدد السيد نصر الله تقديم تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية آية الله رئيسي ووزير ‏خارجيته الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وجرى استعراض آخر التطورات ‏السياسية والأمنية في المنطقة وخصوصاً في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات ‏القائمة حول تطور الأحداث وقد شكر نصر الله للجمهورية الإسلامية قائداً وحكومة وشعباً ‏وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات ‏والتهديدات.‏
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