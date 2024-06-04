في طرابلس.. أطلق النار عليه ولاذ بالفرار

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أقدم مجهول فجر اليوم الثلاثاء على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ع.غ" في محلة ساحة النور طرابلس ولاذ بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل المُصاب الى احد المستشفيات لتلقي العلاج نتيجة اصابته بطلق ناري اسفل بطنه، فيما لم تعرف أسباب الحادث.