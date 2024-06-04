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لبنان

باسيل: الحوار والتشاور يقتضيان منا التنازل

Lebanon 24
04-06-2024 | 02:52
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شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على أن "مواصفات المرشح للرئاسة يجب أن تتركز على مسألتين أساسيتين هما حماية لبنان وبناء الدولة".
 
وأوضح في مقابلة تلفزيونية انه لا يقبل "العيش من دون شراكة لأنها أساس كل شيء وغيابها يضرب فكرة وجود لبنان".
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وقال: "بالتوازن النيابي الموجود لا نستطيع أن نأتي برئيس من دون حصول توافق عريض عليه وإذا حصل وانتخب من دون التوافق سيتمّ محاربته وسيفشل."
 
وتوجه باسيل الى الثنائي بالقول: "اذا كنا جديين، الحوار والتشاور يقتضيان منا التنازل واذا لم يكن هناك استعداد للتنازل نذهب الى جلسات انتخاب جدية لا يقاطع أحد فيها ومن يفوز يفوز".
وعن الدعوة التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل التشاور لانتخاب رئيس، قال: "أولا يجب أن نعلن بأن هذا الامر إن حدث هذه المرة فهو لن يتحول الى عرف في المستقبل".

وبالنسبة الى  كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه عن إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، قال باسيل: "إذا استطاع أن يقنع الثنائي بهذا الطرح يكون ذلك ممتازاً.
وفي ما يتعلق بمبادرة بكركي، قال: "أنا مع الوثيقة ولكن اعتبر أنها غير كافية وأطالب أن تكون مرفقة بخطة عمل مكتوبة". 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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