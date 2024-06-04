Advertisement

لبنان

صباح اليوم.. حزب الله يستهدف ثكنة راميم

Lebanon 24
04-06-2024 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1207682-638530926500949819.png
Doc-P-1207682-638530926500949819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفت عند الساعة 9:15 من صباح اليوم ثكنة راميم ‏بالقذائف المدفعية.‏ 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صباح اليوم.. "الحزب" يستهدف آلية عسكرية اسرائيلية
lebanon 24
04/06/2024 13:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر اليوم... قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس غزة والنصيرات
lebanon 24
04/06/2024 13:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الثانية اليوم.. العدو يستهدف هذه المنطقة الجنوبية
lebanon 24
04/06/2024 13:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر اليوم.. حزب الله يستهدف موقع الراهب
lebanon 24
04/06/2024 13:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24

اليوم..

يستهدف

راميم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-06-04
06:00 | 2024-06-04
05:55 | 2024-06-04
05:06 | 2024-06-04
05:05 | 2024-06-04
05:00 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24