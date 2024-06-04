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لبنان

إطلاق نار في القبة.. هذا ما جرى

Lebanon 24
04-06-2024 | 03:42
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سجل اطلاق نار متبادل في منطقة القبة الشعراني قبل ظهر اليوم الثلاثاء بين عدد من الشبان ناجم عن خلفية اشكال وقع امس في ما بينهم من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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القبة

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