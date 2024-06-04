عون عن انتخابات الرئاسة: التشنّج والاصطفاف لن يقودا إلى نتيجة

أكد النائب سليم عون في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن "حراك اللقاء الديموقراطي ليس بمعزل عن المحاولات التي تقوم بها اللجنة الخماسية وتكتل الاعتدال الوطني، ولا عن نظرة التيار الوطني الحر للأمور".



وشدد عون على أنّ "التشنّج والاصطفاف ضمن فريقين، هما المعارضة والثنائي الوطني، لن يقودا إلى نتيجة، إذ بالتحدي لن يتمكّن أي فريق من إيصال مرشحه، وبالتالي على الجميع التلاقي على خيارات أخرى".

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