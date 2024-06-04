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لبنان
في طرابلس.. سائق يفقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل
Lebanon 24
04-06-2024
|
03:51
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اجتاحت سيارة رباعية الدفع حائطا ودخلت احدى الاراضي العشبية على طريق البيان - ابي سمراء في طرابلس وذلك بعد فقدان السائق السيطرة اثناء القيادة.
ولم يفد عن سقوط اصابات في الارواح وأتت الاضرار مادية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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