في طرابلس.. سائق يفقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل

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اجتاحت سيارة رباعية الدفع حائطا ودخلت احدى الاراضي العشبية على طريق البيان - ابي سمراء في طرابلس وذلك بعد فقدان السائق السيطرة اثناء القيادة.ولم يفد عن سقوط اصابات في الارواح وأتت الاضرار مادية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".