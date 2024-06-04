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لبنان

مواد مُنتهية الصلاحية.. هذا ما تم ضبطه في أحد المعامل الضخمة في الجنوب (صور)

Lebanon 24
04-06-2024 | 04:53
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ضبطت مصلحة الاقتصاد في الجنوب كمية 16 طنا ونصف الطن من مادة Masse  cacao التي تدخل في انتاج وتصنيع الشوكولا اضافة الى 151 صندوقا من "الكورنفلكس" وهي منتهية الصلاحية تقدر قيمتها بحوالي النصف مليون دولار وذلك في احد المعامل الضخمة لتصنيع وتصدير الشوكولا ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وفي السياق نفسه، تم ضبط كمية كبيرة من المواد الاولية المنتهية الصلاحية في معملين اخرين لانتاج وتصنيع الشوكولا وعليه تم تنظيم 3 محاضر ضبط بحق اصحاب المعامل المخالفة وتم حجز البضائع المضبوطة تمهيدا لاخذ موافقة خطية من النيابة العامة في الجنوب بتلفها، وذلك ضمن جولة لمراقبي المصلحة على معامل الشوكولا في مناطق صور وصيدا والصالحية والمجيدل قضاء جزين.



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